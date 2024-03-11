Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 10 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 10 марта, состоялись две встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Челябинске и Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.

Открывала программу игрового дня встреча в Челябинске. На стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Несмотря на то что подопечные Виктора Козлова вели по ходу матча с преимуществом в две шайбы, хоккеисты хозяев сумели переломить ход встречи и одержали победу – 4:2, завершив серию с аналогичным счётом. Таким образом, челябинцы ждут своего соперника по четвертьфиналу соревнований, а уфимцы, как и годом ранее, завершили участие в первом раунде.

Во втором, и заключительном, матче игрового дня московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Для выявления победителя у команд ушло более 80 минут. Лишь на старте второго овертайма канадец Ник Меркли принёс команде из столицы Беларуси победу в матче (2:1 ОТ), благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.