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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 10 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 10 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 10 марта, состоялись две встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Челябинске и Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ - 2024.

Открывала программу игрового дня встреча в Челябинске. На стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Несмотря на то что подопечные Виктора Козлова вели по ходу матча с преимуществом в две шайбы, хоккеисты хозяев сумели переломить ход встречи и одержали победу – 4:2, завершив серию с аналогичным счётом. Таким образом, челябинцы ждут своего соперника по четвертьфиналу соревнований, а уфимцы, как и годом ранее, завершили участие в первом раунде.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 16:05 (5x5)     0:2 Сучков (Хафизуллин, Шмелёв) – 16:38 (5x5)     1:2 Робинсон (Котляревский, Родевальд) – 20:19 (5x5)     2:2 Кравцов (Дронов, Шабанов) – 41:33 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Бурдасов) – 57:09 (5x5)     4:2 Робинсон (Антипин) – 59:17 (en)    

Во втором, и заключительном, матче игрового дня московское «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Для выявления победителя у команд ушло более 80 минут. Лишь на старте второго овертайма канадец Ник Меркли принёс команде из столицы Беларуси победу в матче (2:1 ОТ), благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Петухов (Пакетт, Менелл) – 06:14 (5x5)     1:1 Мороз – 48:58 (5x5)     1:2 Меркли (Калдис, Стась) – 80:49 (5x5)    
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