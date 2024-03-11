Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромно обыграть «Калгари»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
В составе победителей отличились Джордан Мартинук, Себастьян Ахо, Джейлен Чатфилд, Андрей Свечников, Брент Бёрнс, Сет Джарвис и Теуво Терявяйнен. За «Калгари» голами отметились Драйден Хант и Егор Шарангович.
«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 84 очка в 64 матчах. «Калгари» занимает 11-е место на Западе, клуб набрал 67 очков в 64 встречах.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Калгари» встретится с «Колорадо».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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