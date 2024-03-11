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«Каролина Харрикейнз» — «Калгари Флэймз» 7:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 11 марта

Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромно обыграть «Калгари»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Мартинук (Ахо) – 06:30     2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:43     3:0 Чатфилд (Джарвис, Стаал) – 20:17     4:0 Свечников (Ахо, Песке) – 21:15     4:1 Хант (Чюлингтон, Манджапане) – 24:11     5:1 Бёрнс (Славин, Котканиеми) – 33:55     6:1 Джарвис (Чатфилд, Стаал) – 39:26     6:2 Шарангович – 44:54     7:2 Терявяйнен (Котканиеми, Свечников) – 57:14    

В составе победителей отличились Джордан Мартинук, Себастьян Ахо, Джейлен Чатфилд, Андрей Свечников, Брент Бёрнс, Сет Джарвис и Теуво Терявяйнен. За «Калгари» голами отметились Драйден Хант и Егор Шарангович.

«Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 84 очка в 64 матчах. «Калгари» занимает 11-е место на Западе, клуб набрал 67 очков в 64 встречах.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Калгари» встретится с «Колорадо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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