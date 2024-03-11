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«Нам нужны были два очка». Тренер «Миннесоты» — о решении снять вратаря в овертайме

«Нам нужны были два очка». Тренер «Миннесоты» — о решении снять вратаря в овертайме
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Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс объяснил своё решение снять вратаря в овертайме матча с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ). По правилам НХЛ, если команда, заменившая вратаря на шестого полевого игрока в овертайме, пропускает гол в пустые ворота, то она лишается заработанного очка.

«Нам нужны были два очка. Мы были уверены в своём решении, что четвёртый игрок на льду даст нам больше шансов забить гол и добиться победы.

Это довольно редкий случай, но в нашем положении мы вынуждены рисковать. Мы хотели завоевать два очка и продолжить борьбу за плей-офф. Мы верим в команду и продолжаем бороться», – цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

После этой победы «Миннесота» отстаёт от зоны wild card в Западной конференции на шесть очков.

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