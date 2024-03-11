Сможет ли «Амур» утащить серию с «Металлургом» в седьмой матч?

Сегодня, 11 марта, состоится очередная встреча в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Шестой матч серии между «Амуром» и «Металлургом» пройдёт в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.

Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Металлурга». «Амур» дважды сравнивал счёт по ходу серии. «Чемпионат» предлагает угадать победителя шестого матча серии и пройти опрос: «Сможет ли „Амур“ утащить серию с „Металлургом“ в седьмой матч?»

В двух прошедших матчах серии в Хабаровске команды поделили победы. Третий матч серии остался за «Металлургом» со счётом 3:2, а в четвёртом матче победу праздновал «Амур» со счётом 5:2.

Напомним, «Металлург» завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в таблице Восточной конференции, а «Амур» занял восьмую строчку.