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Покровский: для первого сезона «Лада» сыграла очень хорошо. Почти как «Вегас» в первый год

Покровский: для первого сезона «Лада» сыграла очень хорошо. Почти как «Вегас» в первый год
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил выступление «Лады» в первом сезоне после возвращения в КХЛ. Тольяттинский клуб попал в плей-офф, где в пяти матчах первого раунда уступил «Авангарду».

«Лада»? Команды не просто так выходят в плей-офф. То, что они показали в начале сезона, для всех было определённым шоком. Такой уверенный хоккей и серия без поражений — заслуга не только Олега Браташа, но и всей команды. Некоторых ребят списали, некоторых не взяли в другие команды, но они воплотили задачу в жизнь. Не сомневался, что они выиграют хотя бы один матч у «Авангарда». Отступать им было некуда — раненый зверь опаснее вдвойне. В «Ладе» есть хорошие хоккеисты и неплохая схема игры, которые помогали им одерживать нереальные победы на последних секундах матчей. Для первого сезона «Лада» показала очень хороший хоккей. Почти как «Голден Найтс» в первый сезон в НХЛ. Желаю Олегу Браташу и дальше развивать команду», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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