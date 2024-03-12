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Будет ли седьмой матч в серии двух «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ?

Будет ли седьмой матч в серии двух «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ?
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Сегодня, 12 марта, состоится шестой матч серии первого раунда плей-офф между минским «Динамо» и московскими одноклубниками. Матч пройдёт в Минске и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
12 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В пятом матче серии московскому «Динамо» не удалось завершить противостояние в свою пользу. Ведя по ходу матча со счётом 1:0, бело-голубые упустили преимущество и проиграли матч во втором овертайме. Отметим, что прошлый матч московские «динамовцы» играли без лучшего бомбардира Никиты Гусева. Участие форварда в шестом матче серии находится под вопросом.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Будет ли седьмой матч в серии двух «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ?»

В случае необходимости седьмой матч серии пройдёт в Москве 14 марта.

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