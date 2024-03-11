Капризов третьим из россиян в НХЛ добрался до отметки в 70 очков за сезон

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Всего в текущем сезоне на счету форварда стало 70 (31+39) набранных очков в 58 матчах.

Таким образом, Капризов стал третьим из россиян, кто добрался до отметки в 70 очков в текущем сезоне НХЛ. Лидером по очкам среди россиян в нынешнем сезоен является нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, на счету которого 107 (38+69) результативных баллов в 64 матчах. Второе место занимает форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 87 (35+52) очками в 63 матчах.