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Капризов третьим из россиян в НХЛ добрался до отметки в 70 очков за сезон

Капризов третьим из россиян в НХЛ добрался до отметки в 70 очков за сезон
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В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Всего в текущем сезоне на счету форварда стало 70 (31+39) набранных очков в 58 матчах.

Таким образом, Капризов стал третьим из россиян, кто добрался до отметки в 70 очков в текущем сезоне НХЛ. Лидером по очкам среди россиян в нынешнем сезоен является нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, на счету которого 107 (38+69) результативных баллов в 64 матчах. Второе место занимает форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 87 (35+52) очками в 63 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 03:16     1:1 Янковски (Шервуд) – 09:00     1:2 Евангелиста (Новак, Янковски) – 23:36     2:2 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 38:42 (pp)     3:2 Хартман – 52:28     3:3 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 57:58 (pp)     4:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 63:50    
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