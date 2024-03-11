«Металлург» обыграл «Амур» в овертайме шестого матча и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме и прошли во второй раунд плей-офф.

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий Архип Неколенко с передачи Алексея Маклюкова и Робина Пресса. Долгое время давление «Амура» на ворота гостей не приносило плодов, пока на 39-й минуте счёт не сравнял капитан хабаровчан Дмитрий Шевченко, которому ассистировали Кирилл Слепец и Виктор Балдаев. Матч плавно шёл к овертайму, но на 57-й минуте Игорь Гераськин вывел «Металлург» вперёд в счёте. Через полторы минуты счёт в матче сравнял нападающий «Амура» Алекс Бродхёрст и перевёл игру в овертайм. Победный гол в овертайме забил Никита Гребёнкин.

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Благодаря этой победе «Металлург» выиграл серию в шести матчах и попал во второй раунд плей-офф.