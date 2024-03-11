Гол Бродхёрста в концовке шестого матча серии с «Металлургом» перевёл игру в овертайм

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». После основного времени матча счёт 2:2.

«Амур» спас матч, забросив шайбу в концовке матча при игре с пустыми воротами. Гол забил легионер хабаровчан Алекс Бродхёрст, которому ассистировали Дмитрий Шевченко и Владислав Барулин. Отметим, что этот гол стал первым для американского нападающего в текущем плей-офф. За два предыдущих матча Бродхёрст отметился тремя результативными передачами.

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