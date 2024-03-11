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Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Гол Бродхёрста в концовке шестого матча серии с «Металлургом» перевёл игру в овертайм

Гол Бродхёрста в концовке шестого матча серии с «Металлургом» перевёл игру в овертайм
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». После основного времени матча счёт 2:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
11 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
2 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Неколенко (Маклюков, Пресс) – 05:28 (5x5)     1:1 Шевченко (Слепец, Балдаев) – 38:57 (5x5)     1:2 Гераськин (Акользин) – 56:37 (5x5)     2:2 Бродхёрст (Шевченко, Барулин) – 58:04 (6x5)    

«Амур» спас матч, забросив шайбу в концовке матча при игре с пустыми воротами. Гол забил легионер хабаровчан Алекс Бродхёрст, которому ассистировали Дмитрий Шевченко и Владислав Барулин. Отметим, что этот гол стал первым для американского нападающего в текущем плей-офф. За два предыдущих матча Бродхёрст отметился тремя результативными передачами.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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