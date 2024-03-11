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Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Андрей Разин выиграл первую серию плей-офф КХЛ в карьере

Андрей Разин выиграл первую серию плей-офф КХЛ в карьере
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме и прошли во второй раунд плей-офф.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин одержал свою первую победу в серии плей-офф КХЛ. Ранее специалист трижды в карьере выводил свои команды в плей-офф КХЛ, и все три раза команды завершали свой поход за Кубком Гагарина в первом раунде. Разин проигрывал в первом раунде плей-офф КХЛ вместе с «Автомобилистом» (сезон-2015/2016) и дважды с «Северсталью» (сезон-2020/2021 и сезон-2021/2022).

В ВХЛ Разин доходил до финала турнира с ижевской «Ижсталью» в сезоне-2014/2015, где уступил в шести матчах серии «Торосу».

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