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Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Мы вас подняли в плей-офф, вы нам дали бой». Разин поблагодарил Мартемьянова за серию

«Мы вас подняли в плей-офф, вы нам дали бой». Разин поблагодарил Мартемьянова за серию
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме и прошли во второй раунд плей-офф.

На послематчевом рукопожатии встретились главные тренера команд — Андрей Разин и Андрей Мартемьянов. Тренер «Металлурга» поблагодарил коллегу за сложную серию.

«Мы вас подняли в плей-офф, вы нам дали бой», — сказал Разин Мартемьянову.

Права на видео принадлежат ХК «Амур». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Соперник «Металлурга» по второму раунду плей-офф определится после завершения последней серии первого раунда между клубами «Динамо». Во втором раунде клубы Восточной конференции сыграют с клубами Западной.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
11 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Неколенко (Маклюков, Пресс) – 05:28 (5x5)     1:1 Шевченко (Слепец, Балдаев) – 38:57 (5x5)     1:2 Гераськин (Акользин) – 56:37 (5x5)     2:2 Бродхёрст (Шевченко, Барулин) – 58:04 (6x5)     2:3 Гребёнкин (Джонсон) – 62:55 (5x5)    
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