«Мы вас подняли в плей-офф, вы нам дали бой». Разин поблагодарил Мартемьянова за серию

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме и прошли во второй раунд плей-офф.
На послематчевом рукопожатии встретились главные тренера команд — Андрей Разин и Андрей Мартемьянов. Тренер «Металлурга» поблагодарил коллегу за сложную серию.
«Мы вас подняли в плей-офф, вы нам дали бой», — сказал Разин Мартемьянову.
Права на видео принадлежат ХК «Амур». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.
Соперник «Металлурга» по второму раунду плей-офф определится после завершения последней серии первого раунда между клубами «Динамо». Во втором раунде клубы Восточной конференции сыграют с клубами Западной.
- 11 марта 2024
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