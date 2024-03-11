Никита Гребёнкин показал саркастический жест болельщикам «Амура» после победного гола

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме и прошли во второй раунд плей-офф.
Победный гол в овертайме забил нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин. Форвард оригинально отпраздновал заброшенную шайбу, развернувшись к болельщикам «Амура», демонстрируя свои бицепсы. Отметим, что Гребёнкин выступал за «Амур» в прошлом сезоне на правах аренды и был признан лучшим новичком по итогам сезона-2022/2023.
Фото: кадр трансляции
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В текущем плей-офф Гребёнкин за шесть матчей серии с «Амуром» набрал 4 (1+3) очка.
- 11 марта 2024
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