Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Гребёнкин показал саркастический жест болельщикам «Амура» после победного гола

Никита Гребёнкин показал саркастический жест болельщикам «Амура» после победного гола
Аудио-версия:
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме и прошли во второй раунд плей-офф.

Победный гол в овертайме забил нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин. Форвард оригинально отпраздновал заброшенную шайбу, развернувшись к болельщикам «Амура», демонстрируя свои бицепсы. Отметим, что Гребёнкин выступал за «Амур» в прошлом сезоне на правах аренды и был признан лучшим новичком по итогам сезона-2022/2023.

Фото: кадр трансляции

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем плей-офф Гребёнкин за шесть матчей серии с «Амуром» набрал 4 (1+3) очка.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
11 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Неколенко (Маклюков, Пресс) – 05:28 (5x5)     1:1 Шевченко (Слепец, Балдаев) – 38:57 (5x5)     1:2 Гераськин (Акользин) – 56:37 (5x5)     2:2 Бродхёрст (Шевченко, Барулин) – 58:04 (6x5)     2:3 Гребёнкин (Джонсон) – 62:55 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
«Металлург» обыграл «Амур» в овертайме шестого матча и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android