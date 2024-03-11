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Три игрока «Ак Барса» усилят состав «Нефтяника» в плей-офф ВХЛ

Три игрока «Ак Барса» усилят состав «Нефтяника» в плей-офф ВХЛ
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Хоккейный клуб «Ак Барс» после вылета из плей-офф Кубка Гагарина отправил троих игроков в состав альметьевского «Нефтяника», который пробился в 1/4 финала плей-офф ВХЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В фарм-клуб казанской команды отправились нападающие Максим Быков, Дмитрий Кателевский и Семён Терехов. Кателевский провёл за основную команду 73 игры и набрал 17 очков (7+10). Быков сыграл 22 матча, записав себе в актив 3 очка (2+1), также, как и Терехов за 19 встреч.

В первом раунде альметьевский клуб выиграл в серии у «Динамо СПб» со счётом 4:0. Во втором раунде Кубка Петрова «Нефтяник» сыграет с курганским «Зауральем». Первый матч серии состоится 12 марта.

«Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 4:1 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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