«Если Никита выдержит паузу, из него получится большой хоккеист». Разин — о Гребёнкине

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин порассуждал о возможном будущем 20-летнего нападающего Никиты Гребёнкина.

«Игра молодых хоккеистов? Ребята действительно добавили, в регулярном сезоне был лучшим бомбардиром Юров, во втором Гребёнкин, для ребят это лучшие сезоны в лиге. И Гололобов, и Грасс, и Канцеров спрогрессировали. Ребята после матча выбирали лучших, у нас были ими Набоков, Гребёнкин, Канцеров, сегодня Неколенко, но победную забил Гребёнкин. Как вы считаете, молодые просели в плей-офф? Я считаю, что нет, в этой серии они вели за собой.

Игра Гребёнкина? Не хочется петь дифирамбы молодому хоккеисту, у него две дороги: наверх или вниз. Было много примеров, когда в столь юном возрасте показывали результат, потом ехали за речку и пропадали. Я считаю, что если Никита выдержит паузу, что самое главное в хоккее, из него получится большой, хороший хоккеист», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.