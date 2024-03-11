Мартемьянов прокомментировал итоги серии «Амур» — «Металлург»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал итоги серии с «Металлургом». Хабаровский клуб уступил в шести матчах и покинул плей-офф КХЛ.

«Напряжённая игра, равный матч. Побольше владели инициативой, побольше играли в обороне, соперник играл от контратаках. Но не могу сказать, что они закрылись четко в обороне, хороший плей-оффский матч, благодарен парням, что шли до конца и сравняли счёт в численном преимуществе. Ребята выходили с травмами, с болячками, бились за результат. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживали, переживали за нас в тяжёлые минуты.

Как удалось ударно провести концовку? Парни привыкли к перелётам, адаптировались, поняли, как надо восстанавливаться. Команда сплотилась, поняла, кто что может и кто что умеет. Плей-офф для нас начался в начале февраля, не было права на ошибку, у нас был шанс, и мы это сделали. Даже если прибавить «Сибири» те очки, мы заняли восьмое место по всем понятиям. Концовка сезона нам удалась, хорошо играли.

Травмированные вернулись к концу сезона? Не все вернулись, к сожалению. Лапина не хватало, Грачёва, но парни выходили с травмами недолеченными играть, это никто не афиширует, честь им и хвала», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.