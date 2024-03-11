«Мы показали всем пессимистам, что мы команда». Мартемьянов о сезоне «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов заявил, что хоккеисты хабаровского клуба показали хорошую игру в серии с «Металлургом» и утёрли нос скептикам. «Амур» в шести матчах уступил «Металлургу» и завершил сезон.

«Для игроков плей-офф стал первым в карьере? Не заметил, что кто-то неправильно играет в плей-офф. Я считаю, что это огромный шаг в их карьере, самоутверждении как игрока. Повторюсь: играли на хорошем уровне, мы играли против серьёзного соперника, который неспроста выиграл Восточную конференцию.

Что сказали в тайм-ауте в концовке? Я ничего не говорил. У нас есть ассистенты, они качественно сделали свою работу, парни выполнили, что просили. Я парней на скамейке поддерживал всю игру, было нелегко играть шестой матч за двенадцать дней и нам, и «Магнитке», но терпеливо играли. Настоящий кубковый матч, считаю, болельщиков порадовали.

Что сказали после игры? Поблагодарил ребят за сезон. Мы стали командой, показали всем пессимистам, которые в нас не верили, снимали с работы, хаяли с ног до головы, что мы команда и чего-то стоим», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.