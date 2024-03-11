Сын Ильи Ковальчука забил дебютный гол в Юношеской футбольной лиге

Сын олимпийского чемпиона, нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука, 15-летний Филипп, забил свой первый гол в Юношеской футбольной лиге.

Ковальчук-младший дебютировал в ЮФЛ-3 за московское «Динамо» в матче с «Рубином» и сразу же забил мяч. Его гол помог команде одержать победу со счётом 7:1.

Права на видео принадлежат ЮФЛ. Видео доступно в телеграм-канале «Юношеская футбольная лига».

После двухлетней паузы в профессиональной карьере, в декабре прошлого года 40-летний Ковальчук подписал контракт с московским «Спартаком». Он провёл 20 игр в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ и набрал восемь очков. В плей-офф сыграл один матч, результативными действиями не отметился.

В плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» в первом раунде встречался с череповецкой «Северсталью». Московская команда выиграла серию со счётом 4-1.