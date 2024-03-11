«Будет работать на НХЛ». Двукратный олимпийский чемпион — о будущем Ларионова в «Торпедо»

Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о перспективах главного тренера нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Вылет «Торпедо»? Однозначно не хватило опыта. Ребята талантливые достаточно. Коваленко уже сказал, что покинет клуб. Как бы другие не ушли! Там талантов-то полно. Кажется, семь человек играли из молодёжной команды — «Чайки». Так что Ларионов умеет работать. Будет работать на НХЛ, выращивать игроков и что-то вкладывать в них, а они будут уезжать. И мы ничего с этим поделать не можем, к сожалению», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Торпедо» завершило сезон, проиграв в первом раунде плей-офф петербургскому СКА 1-4 в серии.