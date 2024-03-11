«Игроки должны собираться». Григоренко — о причинах слабой игры форвардов «СЮ»

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о выявившихся проблемах с глубиной состава уфимского клуба в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с челябинским «Трактором» (2-4).

«Почему глубина «СЮ» не показала себя в плей-офф? Много всего может быть. Честно скажу, я тоже думал, что «Салават» без проблем пройдёт Челябинск, но тоже ошибся: игроки собрались. Это зависит уже от игроков прежде всего в плей-офф, никакой тренер ничего не сможет сделать, игроки должны собираться, думать, разговаривать и играть», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Отметим, что первое звено «Салавата Юлаева» в серии с «Трактором» в сумме набрало 24 очка. Лидером стал Джош Ливо (9), следом за ним – Иван Дроздов (8), а замыкает тройку лучших Александр Хмелевски (7). Следующие в списке бомбардиров отстают на пять очков – Даниил Башкиров (2) и Александр Шаров (2).