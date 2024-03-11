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Хоккеисты «Торпедо» Силаев и Артамонов сыграют за «Чайку» в плей-офф МХЛ

Хоккеисты «Торпедо» Силаев и Артамонов сыграют за «Чайку» в плей-офф МХЛ
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Два игрока основного состава «Торпедо» — 17-летний российский защитник Антон Силаев и 18-летний нападающий Никита Артамонов — после вылета нижегородского клуба из розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 помогут местной «Чайке» в плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
11 марта 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
1-й период
0 : 1
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Крутов) – 00:36 (5x5)    

Оба игрока включены в состав команды на третий матч серии с казанским «Ирбисом», где счёт в серии равный – 1-1.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Силаев принял участие в 64 матчах, в которых отметился 11 (3+8) результативными действиями при показателе полезности «-9». У Артамонова – 23 (7+16) очка в 54 играх.

Напомним, «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 уступило санкт-петербургскому СКА (1-4) и завершило выступления в нынешнем сезоне.

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