«Каролина» объявила о продлении контракта с нападающим Бренданом Лемье

27-летний американский нападающий Брендан Лемье заключил новый контракт с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщает пресс-служба «ураганов» на официальном сайте команды.

Отмечается, что новая сделка с игроком рассчитана на один сезон с зарплатой в $ 775 тыс. Его действующее соглашение на $ 800 тыс. на аналогичный срок истекало по окончании нынешнего чемпионата.

Напомним, в нынешнем сезоне Лемье принял участие в 25 матчах за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «-1». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 300 матчей и 72 (35+37) очка с коэффициентом полезности «-11». Ранее он выступал за «Виннипег Джетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Филадельфию Флайерз».