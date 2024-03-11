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Натан Маккиннон признан лучшим игроком недели в НХЛ

Натан Маккиннон признан лучшим игроком недели в НХЛ
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28-летний канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан лучшим хоккеистом прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

В активе Маккиннона три заброшенные шайбы и семь результативных передач за «Колорадо» за три прошедшие игры. Второе место отдали 26-летнему чешскому форварду «Бостон Брюинз» — Павлу Захе, в активе которого пять голов и два ассиста в четырёх встречах. Замкнул тройку лучших вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко – на его счету один шат-аут, 96,9% отражённых бросков и 0,81 пропущенной шайбы за игру.

Напомним, Маккиннон является лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ. На его счету 111 (40+71) очков в 65 матчах при показателе полезности «+25».

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