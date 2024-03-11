Заслуженный тренер России отметил работу видеобригады СКА в первом раунде Кубка Гагарина

Заслуженный тренер России Сергей Черкас считает, что видеобригада санкт-петербургского СКА проделало хорошую работу в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с нижегородским «Торпедо» (4-1).

«Хотел бы отметить видеобригаду СКА, которая фиксировала положения «вне игры» в матчах Кубка Гагарина с «Торпедо». Они четко сработали и в Нижнем Новгороде, в Питере. Оперативно сделали запрос, голы отменили. Это говорит о том, что тренерский штаб — не только те люди, которые находятся на тренерской скамейке.

Таких людей имеет каждый клуб, это регламент. Они следят за игрой своей команды, в то же время за соблюдением правил. На них большая ответственность. Ведь если их мнение оказывается ошибочным, команда получает не только гол в свои ворота — уже легитимный, но и штраф, что чревато новыми голами. А это уже риск плохого результата», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, что в четвёртой и пятой игре серии санкт-петербургский клуб по разу удачно брал тренерский запрос на определение легитимности взятия ворот хоккеистами «Торпедо». В обоих случаях после этого шайбы в ворота СКА отменялись.