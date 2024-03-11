«Вашингтон» вывел из списка травмированных нападающего Ти Джея Оши

37-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши выведен клубом из списка травмированных накануне выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», сообщает журналист Том Джуллити в социальной сети Х.

Напомним, в середине третьего периода игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), состоявшейся ещё 22 февраля, Оши получил травму в бесконтактном эпизоде, он почувствовал резкую боль после совершения разворота на льду с шайбой. Хоккеист сразу же упал на лёд, где к нему выбежали врачи клуба. Американец буквально дополз до скамейки запасных команды, откуда в сопровождении медицинского персонала он отправился в раздевалку, больше не появившись на льду.

В нынешнем сезоне Оши принял участие в 38 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 18 (10+8) результативными действиями при показателе полезности «-9».

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2