Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 11 марта, прошла одна встреча в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матч состоялся на Дальнем Востоке – в Хабаровске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единственная в программе игрового дня встреча первого раунда Кубка Гагарина стартовала в полдень (время московское. – Прим. «Чемпионата») – хабаровский «Амур» принимал магнитогорский «Металлург» в шестом матче серии. В яркой игре в овертайме победу вырвали гости, благодаря чему выиграли серию – 4-2 – и прошли в следующий этап соревнований.

Таким образом, в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 продолжается лишь одна серия – между московским и минским «Динамо» (3-2). По её завершении команды узнают своих оппонентов по четвертьфиналу турнира.