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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 11 марта, прошла одна встреча в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матч состоялся на Дальнем Востоке – в Хабаровске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
11 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Неколенко (Маклюков, Пресс) – 05:28 (5x5)     1:1 Шевченко (Слепец, Балдаев) – 38:57 (5x5)     1:2 Гераськин (Акользин, Хабаров) – 56:37 (5x5)     2:2 Бродхёрст (Шевченко, Барулин) – 58:04 (6x5)     2:3 Гребёнкин (Джонсон) – 62:55 (5x5)    

Единственная в программе игрового дня встреча первого раунда Кубка Гагарина стартовала в полдень (время московское. – Прим. «Чемпионата») – хабаровский «Амур» принимал магнитогорский «Металлург» в шестом матче серии. В яркой игре в овертайме победу вырвали гости, благодаря чему выиграли серию – 4-2 – и прошли в следующий этап соревнований.

Таким образом, в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 продолжается лишь одна серия – между московским и минским «Динамо» (3-2). По её завершении команды узнают своих оппонентов по четвертьфиналу турнира.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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