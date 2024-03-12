Овечкин сравнялся с легендой «Вашингтона» по матчам в НХЛ

В эти минуты в Виннипеге проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин.

Для 38-летнего россиянина этот матч стал 1407-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю, он сравнялся с легендой «Вашингтона» Дэйлом Хантером и теперь занимает 40-е место. Следующей целью Овечкина является Пол Коффи, на счету которого 1409 матчей за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив 18 голов и 30 результативных передач.