Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сравнялся с легендой «Вашингтона» по матчам в НХЛ

Овечкин сравнялся с легендой «Вашингтона» по матчам в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Виннипеге проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
2-й период
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пионк (Эпплтон, Лаури) – 10:05    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин.

Для 38-летнего россиянина этот матч стал 1407-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю, он сравнялся с легендой «Вашингтона» Дэйлом Хантером и теперь занимает 40-е место. Следующей целью Овечкина является Пол Коффи, на счету которого 1409 матчей за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив 18 голов и 30 результативных передач.

Материалы по теме
«Виннипег» — «Вашингтон». Овечкину некогда скучать по Кузнецову
«Виннипег» — «Вашингтон». Овечкину некогда скучать по Кузнецову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android