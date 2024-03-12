«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин – без очков

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон Сквер Гарден и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад, Эрик Густафссон и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

В составе «Нью-Джерси» отличился Шимон Немец.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали вторую победу подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпели пятое поражение за последние шесть матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Нью-Джерси» проведёт матч с «Даллас Старз». Матчи пройдут 13 и 15 марта соответственно.