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Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Джерси Дэвилз 3:1, как сыграли, кто победил, результат НХЛ 12 марта

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», Панарин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон Сквер Гарден и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Крайдер) – 32:25     2:0 Густафссон (Джонс, Веси) – 39:08     2:1 Немец (Хьюз, Хишир) – 57:26     3:1 Трочек – 58:47    

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад, Эрик Густафссон и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

В составе «Нью-Джерси» отличился Шимон Немец.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали вторую победу подряд. «Нью-Джерси», в свою очередь, потерпели пятое поражение за последние шесть матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Нью-Джерси» проведёт матч с «Даллас Старз». Матчи пройдут 13 и 15 марта соответственно.

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