«Я перестал его уважать». Защитник «Дэвилз» — об отказавшемся драться с ним Ремпе

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Макдермид высказался о 21-летнем тафгае «Рейнджерс» Мэтте Ремпе, получившем удаление до конца игры в сегодняшнем матче между командами, который завершился со счётом 3:1 в пользу «копов».

Напомним, Ремпе, проводивший лишь 10-й свой матч в карьере в НХЛ, ударил локтем в голову партнёра Макдермида по команде Йонаса Зигенталера, в результате чего Кёртис пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, уходя в раздевалку, издевательски помахал Макдермиду рукой. При этом, Макдермид пробовал вызвать Ремпе на бой ещё в начале матча, однако ему это так же не удалось.

Примечательно, что Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

«Ты не должен так себя вести когда ты проводишь свой первый год в лиге. Я немного потерял к нему уважение», — приводит слова Зигенталера Sportsnet.

Напомним, за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.