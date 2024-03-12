Гертл — об обмене в «Вегас»: в «Сан-Хосе» мы лишались всех шансов уже в середине сезона

Чешский нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл, обменянный перед дедлайном из «Сан-Хосе Шаркс», оценил свой переход в стан действующих обладателей Кубка Стэнли.

«Ты всегда думаешь о своих возможностях, потому что нынешняя ситуация в «Сан-Хосе» была не простой последние пару лет. Мы лишались всех шансов уже в середине сезона. С каждым годом ситуация становилась всё тяжелее и тяжелее, особенно в этом году.

Было тяжело покидать Сан-Хосе, но я не мог отказаться, потому что я на четвёртом десятке. Я считаю, что могу ещё многое сделать, а «Сан-Хосе» просто находится в другом положении. Здесь ты можешь побеждать сейчас, в следующем году и после следующего, и это именно то, что мне нужно, потому что как и любой хоккеист ты хочешь выиграть Кубок», — приводит слова Гертла официальный сайт НХЛ.

Напомним, чех пропустил последний месяц из-за операции на левом колене.