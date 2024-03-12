«Есть что-то вроде понятий, ты должен ответить и быть мужчиной». Макдермид — Ремпе

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Макдермид выразил возмущение поведением 21-летнего тафгая «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который закончился со счётом 3:1 в пользу «копов».

Напомним, Ремпе, проводивший лишь 10-й свой матч в карьере в НХЛ, ударил локтем в голову партнёра Макдермида по команде Йонаса Зигенталера, в результате чего Кёртис пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, уходя в раздевалку, издевательски помахал Макдермиду рукой. При этом Макдермид пробовал вызвать Ремпе на бой ещё в начале матча, однако ему это так же не удалось.

Примечательно, что Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

«Есть что-то вроде понятий, и я думал, что он ответит (на предложение драться. — Прим. «Чемпионата»). Я не знаю, что ему сказали, но он отказался. После такого хита само собой разумеется, что ты должен как-то ответить на вызов, быть мужчиной в этом», — приводит слова Макдермида журналистка Аманда Штайн в социальных сетях.

Напомним, за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.