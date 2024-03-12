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«Есть что-то вроде понятий, ты должен ответить и быть мужчиной». Макдермид — Ремпе

«Есть что-то вроде понятий, ты должен ответить и быть мужчиной». Макдермид — Ремпе
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Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Макдермид выразил возмущение поведением 21-летнего тафгая «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который закончился со счётом 3:1 в пользу «копов».

Напомним, Ремпе, проводивший лишь 10-й свой матч в карьере в НХЛ, ударил локтем в голову партнёра Макдермида по команде Йонаса Зигенталера, в результате чего Кёртис пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, уходя в раздевалку, издевательски помахал Макдермиду рукой. При этом Макдермид пробовал вызвать Ремпе на бой ещё в начале матча, однако ему это так же не удалось.

Примечательно, что Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

«Есть что-то вроде понятий, и я думал, что он ответит (на предложение драться. — Прим. «Чемпионата»). Я не знаю, что ему сказали, но он отказался. После такого хита само собой разумеется, что ты должен как-то ответить на вызов, быть мужчиной в этом», — приводит слова Макдермида журналистка Аманда Штайн в социальных сетях.

Напомним, за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Крайдер) – 32:25     2:0 Густафссон (Джонс, Веси) – 39:08     2:1 Немец (Хьюз, Хишир) – 57:26     3:1 Трочек (Веси) – 58:47    
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