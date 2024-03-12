«Всё идёт по плану, готовимся к сезону». Губернатор Хабаровского края — о вылете «Амура»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал итоги сезона для «Амура».

«Спасибо за сезон команде «Амур», спасибо за сезон всем нашим болельщикам, спасибо всем нашим соперникам. Мы показали: Хабаровский край любит хоккей, мы можем и будем удивлять всех. Готовимся к сезону-2024/2025. Всё идёт по плану», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 11 марта, «Металлург» в овертайме сломил сопротивление хабаровского «Амура» (3:2 ОТ) и выиграл серию первого раунда Кубка Гагарина — 2024 в шести матчах (4-2). Магнитогорцы стали седьмым клубом, прошедшим в четвертьфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, вслед за «Спартаком», «Локомотивом», «Автомобилистом», «Авангардом», СКА и «Трактором».