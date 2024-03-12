The Athletic: всё в Аскарове кричит о том, что он станет элитным голкипером в НХЛ

Журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic заявил, что российский голкипер системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров готов к полноценной игре в Национальной хоккейной лиге.

«Я всё ещё хочу больше видеть Аскарова в будущем, и есть общие причины, по которым «хищникам» тоже следует это сделать. Всё в молодом вратаре — от его невероятных успехов на всех уровнях до небольшого количества матчей, которые мы видели в НХЛ, — кричит о том, что скоро он станет элитным голкипером в НХЛ. Не будет преувеличением сказать, что в какой-то момент у него есть потенциал стать лучшим вратарём на планете. Он настолько хорош.

Он является одним из самых перспективных вратарей за последнее время и каждую игру делает потрясающие сейвы. Но что ещё более впечатляет, так это то, насколько хорошо он держал себя в руках в своём единственном старте в НХЛ. Аскаров также обладает безупречной способностью вносить микрокорректировки в свою позицию, используя быстрые короткие перемещения.

Один из самых больших вопросов для молодых вратарей заключается в том, как они справятся с психологической стороной НХЛ, и Аскаров уже продемонстрировал положительные результаты и в этом аспекте. У него нет недостатка в уверенности.

Его сочетание таланта и индивидуальности даёт ему потенциал суперзвезды. «Хищникам» осталось только выпустить его в НХЛ», — написал Грейнджер в статье.