«Может, немецкий нам ближе». Озолиньш — о схожести латышского и российского языков

Участник Матчей звёзд НХЛ и КХЛ, трёх Олимпиад и трёх чемпионатов мира, обладатель Кубка Стэнли Сандис Озолиньш рассказал о жизни в Советском Союзе и схожести латышского и российского языков.

«Тогда мы были частью СССР. Мы выросли с этим и воспринимали это как должное. До второй половины 80-х годов мы воспринимали это как факт… У нас ещё были латвийская национальность, язык и традиции. Мы были просто частью большей страны. И самое главное, в той тоталитарной системе у нас не было особого выбора. Когда мне было 16 или 18 лет, меня больше интересовали оценки в школе и общение с родителями дома.

Конечно, позже, когда мы стали независимыми, это переросло во что-то другое. Но я был партнёром по команде с россиянами в НХЛ. Когда мы впервые приехали в Америку из Советского Союза, нас называли коммунистами, не делали различия между латышами и русскими. Это принадлежало той эпохе. Позже, конечно, всё изменилось, люди стали немного более образованными.

Но мне продолжали задавать вопросы о том, похож ли латышский язык с русским. Нет, наш язык совсем другой! У нас другой алфавит, слова звучат по-другому. Даже не знаю, может, немецкий нам ближе. Но стереотипы остаются, и некоторые люди до сих пор в них живут. Это их проблема, не моя…» — приводит слова Озолиньша hokej.cz.