ESPN: «Питтсбург» подошёл к критической точке, где каждое решение определит судьбу клуба

Журналисты североамериканского сайта ESPN рассказали, как решения во время крайнего срока обменов в НХЛ будут влиять на «Питтсбург Пингвинз» в будущем.

«Если бы мы оценивали «Пингвинз» по потенциальному будущему успеху, они бы получили высокую оценку. На самом деле генеральный менеджер Кайл Дубас мало что сделал, чтобы помочь своей команде в краткосрочной перспективе, обменяв такого влиятельного форварда, как Гюнцель, и, по сути, заменив его Бантингом (который провёл в лучшем случае посредственный сезон в «Каролине»).

Межсезонье имеет большое значение для «Пингвинз», поскольку Дубас определяет следующее направление франшизы. Такое ощущение, что они подошли к критической точке, и каждое решение, принимаемое с этого момента, будет иметь существенное влияние на форму и игру «Питтсбурга» на следующие несколько сезонов», — написано в статье.