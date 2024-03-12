Андрей Назаров назвал главную уникальность плей-офф КХЛ в сезоне-2023/2024

Известный тренер Андрей Назаров назвал перекрёстный плей-офф главной уникальностью нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Интересный плей-офф, много неожиданных результатов. Уже вылетели некоторые команды-гранды, в КХЛ будет новый чемпион, каждая серия по-своему интересна. Сегодня с удовольствием понаблюдаю за шестым матчем серии между московским и минским «Динамо», игра обещает получиться яркой. Главная уникальность нынешнего плей-офф? Конечно, его перекрёстный характер, со второго раунда мы увидим встречи команд Западной и Восточной конференций. Отмечу минимум судейского фактора, арбитры отошли на второй план, что не может не радовать.

КХЛ развивается, с нашей лигой сейчас не сравнится ни одна другая хоккейная лига Европы. Европейцам нынче не до хоккея: в Финляндии заняты построением заборов на границе с Россией, в Латвии вообще сходят с ума, а, скажем, во Франции власти борются со жгущими на центральных площадях навоз фермерами. Какой уж тут хоккей? Кстати, сразу вспоминается история, как в 1812 году русские офицеры кричали французским рестораторам «быстро, быстро», в результате чего возникло название бистро – закусочная, маленькое кафе. Так вот быстро успокоить французских фермеров, по всей видимости, местным властям не удастся», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.