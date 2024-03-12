Полиция проверяет версию отравления хоккеиста нашатырным спиртом в Москве — источник

Хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча в Москве, сообщает Mash.

Сообщается, что у спортсмена ожог рта и желудка, а полиция изучает версию с попыткой отравления. Случилось всё 10 марта во время матча хоккейной лиги «Трудовые резервы» в ледовом дворце «Янтарь». Пострадавший — 40-летний Валерий Зотов, игрок ХК Wolta. Сменившись, он начал пить воду из бутылки, но внутри оказалась химическая жидкость. Опалило язык, нёбо и желудок.

Валерия увезли на скорой, диагноз — химожог второй степени. Сейчас ему лучше. Сам мужчина подозревает, что в бутылку специально налили нашатыря. Об этом медики уже сообщили в полицию. Отмечается, что клуб, за который играет хоккеист, отрицает инцидент. При этом на записи матча видно, что Зотов действительно покидает игру в середине второго периода и больше не возвращается.