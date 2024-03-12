Канадский форвард минского «Динамо»: Колосов — вратарь уровня НХЛ, столько раз нас выручал

26-летний канадский нападающий минского «Динамо» Ник Меркли высказался об игре своего одноклубника вратаря Алексея Колосова в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московскими одноклубниками (2:1 ОТ, 2-3).

«Алексей Колосов провёл невероятный матч, столько раз нас выручал. Мы отблагодарили его этим голом. Весь сезон он помогает нам. На мой взгляд, Алексей – вратарь уровня НХЛ», — приводит слова Меркли официальный сайт минского «Динамо».

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина на счету 26-летнего Ника Меркли три заброшенные шайбы и одна результативная передача в пяти матчах при показателе полезности «+1».

22-летний Колосов сыграл в плей-офф пять матчей, в которых одержал две победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,23.