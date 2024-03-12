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В Минспорта Татарстана отреагировали на вылет «Ак Барса» в первом раунде плей-офф КХЛ

В Минспорта Татарстана отреагировали на вылет «Ак Барса» в первом раунде плей-офф КХЛ
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал вылет «Ак Барса» в первом раунде плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4).

«Не получилось, что-то не сложилось, к сожалению. Болельщик, конечно, ждал более достойного результата. По крайней мере, какой-то интриги. Но три матча подряд было проиграно, потом была победа 5:0, но в последнем матче не удалось навязать борьбу. Были моменты, возможности, но спорт есть спорт. Поражение мы принимаем с сожалением. Надо думать на перспективу, о будущем сезоне. Будем болеть за другие наши клубы, большие надежды на баскетбольный УНИКС, поболеем за футбольный «Рубин».

«Ак Барс» — один из любимых спортивных брендов Татарстана. Хотелось, чтобы была борьба, интрига, чтобы прошли максимально далеко. Прошлый сезон был показательный, когда мы из самого дна турнирной таблицы дошли до, не побоюсь этого слова, кинематографического финала, проиграв в последнем матче. Проигрывать тоже надо уметь, нужно сделать рациональные выводы из случившегося поражения, принять все решения, которые продвинут команду в следующем сезоне вперёд», — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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