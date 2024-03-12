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«Мы не удовлетворены результатом». Гендиректор «Нефтехимика» — об итогах сезона

«Мы не удовлетворены результатом». Гендиректор «Нефтехимика» — об итогах сезона
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов подвёл итоги для клуба в прошедшей регулярке-2023/2024.

«В целом мы не удовлетворены результатом, с которым завершили этот сезон. Нам не удалось выполнить важную задачу – выйти в плей-офф. Сейчас наша работа нацелена на то, чтобы сделать правильные выводы из ошибок, и проанализировать всё таким образом, чтобы следующий сезон для нас был более успешен», — сказал Ларионов в интервью «ТИ-Спорт».

В завершившейся регулярке Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» набрал 69 очков и занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места, которое занял «Амур», нижнекамцам не хватило двух очков.

Ранее защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, какие хоккейные ритуалы он совершал во время плей-офф в ВХЛ в сезоне-2015/2016.

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