«Мы не удовлетворены результатом». Гендиректор «Нефтехимика» — об итогах сезона

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов подвёл итоги для клуба в прошедшей регулярке-2023/2024.

«В целом мы не удовлетворены результатом, с которым завершили этот сезон. Нам не удалось выполнить важную задачу – выйти в плей-офф. Сейчас наша работа нацелена на то, чтобы сделать правильные выводы из ошибок, и проанализировать всё таким образом, чтобы следующий сезон для нас был более успешен», — сказал Ларионов в интервью «ТИ-Спорт».

В завершившейся регулярке Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» набрал 69 очков и занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места, которое занял «Амур», нижнекамцам не хватило двух очков.

Ранее защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, какие хоккейные ритуалы он совершал во время плей-офф в ВХЛ в сезоне-2015/2016.