Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший форвард «Спартака» назвал самую непредсказуемую команду прошедшей регулярки КХЛ

Бывший форвард «Спартака» назвал самую непредсказуемую команду прошедшей регулярки КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» Кирилл Князев считает «Куньлунь Ред Стар» самой непредсказуемой командой прошедшей регулярки КХЛ.

«Для меня „Куньлунь“ самая непредсказуемая команда в этом сезоне. Несмотря на то что они не попали в плей-офф, они преподнесли очень много сюрпризов по ходу регулярки. Дважды „Спартак“ обыграли, выигрывали у СКА. В матчах с их участием было сложно кому-то отдавать предпочтение», — сказал Князев в интервью Legalbet.

«Куньлунь Ред Стар» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков в 68 играх.

Ранее вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал о возможности возвращения в Китай для проведения домашних матчей. Напомним, изначально команда проводила домашние матчи в Пекине, но с 2020 года она базируется в подмосковных Мытищах. Переезд был осуществлён в связи с невозможностью проводить матчи в Китае из-за пандемии коронавируса.

Материалы по теме
В ближайшие месяцы «Куньлунь» рассмотрит вопрос возвращения в Китай
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android