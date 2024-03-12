Капитан «Автомобилиста»: в этом сезоне наша команда психологически сильнее

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал, как прошлогоднее поражение в первом раунде плей-офф от «Металлурга» в семи матчах повлияло на команду. В текущем сезоне екатеринбургский клуб в первом раунде плей-офф прошёл казанский «Ак Барс» в пяти матчах.

«Насколько прошлогодний опыт плей-офф помог команде в нынешнем сезоне? Я думаю, такие игры закаляют характер команды, потому что нам нужно быть крепче ментально, крепче как команда. Воспоминание, конечно, неприятное, но время идёт. Новый сезон, новый плей-офф, необходимо сделать правильные выводы, а самое главное – нужно психологически подготовиться к этим играм. Я считаю, неудача в том году больше связана с психологией. Я уверен, что в этом сезоне наша команда психологически сильнее», — цитирует Широкова пресс-служба клуба.

Соперник «Автомобилиста» по второму раунду плей-офф КХЛ определится после завершения последней серии первого раунда между клубами «Динамо». Вероятным соперником екатеринбургского клуба станет СКА либо «Локомотив».