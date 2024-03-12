Один из лидеров «Торонто Мэйпл Лифс» пропустит несколько дней из-за травмы

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер не участвовал в тренировке команды и не играл в последнем матче «Мэйпл Лифс» с «Монреалем» (3:2). Один из лидеров канадского клуба получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном» (1:4).

«Митч вернётся со дня на день и вряд ли сыграет в следующем матче. Мы думаем, что сейчас важно дать ему отдохнуть и восстановиться несколько дней», — цитирует главного тренера „Торонто“ Шелдона Кифа пресс-служба клуба.

Следующий матч «Торонто» сыграет с «Филадельфией» в ночь на 15 марта. После 64 матчей «Мэйпл Лифс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ. В текущем сезоне Марнер провёл 62 матча, в которых забросил 25 шайб и отдал 51 результативную передачу.