НХЛ назвала клубы, которые сыграют в вынесенных матчах в Чехии и Финляндии в новом сезоне

«Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» примут участие в матчах Global Series в 2024 году в Чехии и Финляндии, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Баффало» и «Нью-Джерси» проведут два матча в Праге 4 и 5 октября. «Даллас» и «Флорида» сыграют в Тампере 1 и 2 ноября. Кроме того, «Сэйбрз» сыграют предсезонный матч с «Ред Булл Мюнхен» из Немецкой хоккейной лиги (DEL). Встреча состоится 27 сентября в Мюнхене.

Напомним, на старте текущего сезона команды НХЛ играли вынесенные матчи регулярного чемпионата в Стокгольме. В них приняли участие четыре клуба: «Миннесота Уайлд», «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Текущий регулярный чемпионат сезона-2023/2024 завершится матчами 19 апреля.