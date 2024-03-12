«Югра» разгромила «Химик» в первом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ

В Ханты-Мансийске на стадионе «Арена-Югра» прошёл первый матч серий плей-офф 1/4 финала ВХЛ между «Югрой» и «Химиком». Разгромную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:1.

Дублем отметился нападающий «Югры» Владислав Шутов. Ещё по голу забили Илья Авраменко, Егор Черников, Артём Мисников и Дамир Рахимуллин. «Химику» удалось размочить счёт лишь за минуту с небольшим до конца матча — гол забил Алексей Егоров.

Напомним, в первом раунде плей-офф ВХЛ «Югра» в семи матчах серии прошла ХК «Тамбов», уступая со счётом 1-3 по ходу серии. «Химик» в первом раунде плей-офф ВХЛ оказался сильнее «Бурана» в шести матчах.

Второй матч серии пройдёт завтра, 13 марта. Начало матча — в 17:00 мск.