«Югра» разгромила «Химик» в первом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ
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В Ханты-Мансийске на стадионе «Арена-Югра» прошёл первый матч серий плей-офф 1/4 финала ВХЛ между «Югрой» и «Химиком». Разгромную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:1.
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
6 : 1
Химик В
Воскресенск
1:0 Шутов (Черников) – 02:51 (5x5) 2:0 Шутов (Беляков, Черников) – 06:01 (5x5) 3:0 Авраменко (Угольников, Швырёв) – 11:42 (5x4) 4:0 Черников (Ли, Назаревич) – 12:29 (5x5) 5:0 Мисников (Костенко, Елизаров) – 51:53 (5x5) 6:0 Рахимуллин (Шутов) – 53:02 (5x5) 6:1 Егоров (Талалуев, Джиошвили) – 58:51 (5x5)
Дублем отметился нападающий «Югры» Владислав Шутов. Ещё по голу забили Илья Авраменко, Егор Черников, Артём Мисников и Дамир Рахимуллин. «Химику» удалось размочить счёт лишь за минуту с небольшим до конца матча — гол забил Алексей Егоров.
Напомним, в первом раунде плей-офф ВХЛ «Югра» в семи матчах серии прошла ХК «Тамбов», уступая со счётом 1-3 по ходу серии. «Химик» в первом раунде плей-офф ВХЛ оказался сильнее «Бурана» в шести матчах.
Второй матч серии пройдёт завтра, 13 марта. Начало матча — в 17:00 мск.
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