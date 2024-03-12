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Московское «Динамо» одержало волевую победу над минчанами и вышло во второй раунд плей-офф

Московское «Динамо» одержало волевую победу над минчанами и вышло во второй раунд плей-офф
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между местным «Динамо» и московскими одноклубниками. Волевую победу в матче одержали москвичи со счётом 3:1. По итогам серии победу одержало московское «Динамо» со счётом 4-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
12 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Энас (Хэмилтон) – 04:28 (5x4)     1:1 Джиошвили (Готовец, Ильенко) – 28:07 (5x5)     1:2 Ильенко (Римашевский) – 42:59 (5x5)     1:3 Уил (Пакетт) – 59:54 (en)    

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий минского «Динамо» Сэм Энас с передачи Роба Хэмилтона при игре в большинстве. Гостям удалось сравнять счёт лишь в середине второго периода — после отличного прохода защитника бело-голубых Кирилла Готовца шайбу в сетку отправил Максим Джиошвили. На старте третьего периода вывел гостей вперёд Артём Ильенко с передачи Егора Римашевского. Финальный штурм минчан к успеху не привёл. Третью шайбу в пустые ворота забросил Джордан Уил.

Таким образом, московское «Динамо» одержало победу в серии со счётом 4-2.

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