Московское «Динамо» одержало волевую победу над минчанами и вышло во второй раунд плей-офф

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между местным «Динамо» и московскими одноклубниками. Волевую победу в матче одержали москвичи со счётом 3:1. По итогам серии победу одержало московское «Динамо» со счётом 4-2.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий минского «Динамо» Сэм Энас с передачи Роба Хэмилтона при игре в большинстве. Гостям удалось сравнять счёт лишь в середине второго периода — после отличного прохода защитника бело-голубых Кирилла Готовца шайбу в сетку отправил Максим Джиошвили. На старте третьего периода вывел гостей вперёд Артём Ильенко с передачи Егора Римашевского. Финальный штурм минчан к успеху не привёл. Третью шайбу в пустые ворота забросил Джордан Уил.

Таким образом, московское «Динамо» одержало победу в серии со счётом 4-2.