Рукопожатие Алексея Кудашова и Дмитрия Квартальнова после завершения серии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между местным «Динамо» и московскими одноклубниками. Волевую победу в матче одержали москвичи со счётом 3:1. По итогам серии победу одержало московское «Динамо» со счётом 4-2.
По окончании серии состоялось традиционное рукопожатие игроков и тренеров команд. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов тепло поприветствовал нападающего бело-голубых Джордана Уила и похлопал его по шлему. Далее опытный тренер пожал руки всему тренерскому штабу московского «Динамо», включая Алексея Кудашова.
Напомним, этот сезон стал первым для Квартальнова у руля минского «Динамо». Белорусский клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ на восьмом месте в таблице Западной конференции.
- 12 марта 2024
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