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Рукопожатие Алексея Кудашова и Дмитрия Квартальнова после завершения серии

Рукопожатие Алексея Кудашова и Дмитрия Квартальнова после завершения серии
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между местным «Динамо» и московскими одноклубниками. Волевую победу в матче одержали москвичи со счётом 3:1. По итогам серии победу одержало московское «Динамо» со счётом 4-2.

По окончании серии состоялось традиционное рукопожатие игроков и тренеров команд. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов тепло поприветствовал нападающего бело-голубых Джордана Уила и похлопал его по шлему. Далее опытный тренер пожал руки всему тренерскому штабу московского «Динамо», включая Алексея Кудашова.

ВИДЕО

Напомним, этот сезон стал первым для Квартальнова у руля минского «Динамо». Белорусский клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ на восьмом месте в таблице Западной конференции.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
12 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Энас (Хэмилтон) – 04:28 (5x4)     1:1 Джиошвили (Готовец, Ильенко) – 28:07 (5x5)     1:2 Ильенко (Римашевский) – 42:59 (5x5)     1:3 Уил (Пакетт) – 59:54 (en)    
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