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Тренер «Чикаго» Ричардсон — о Бедарде: он творческий человек

Тренер «Чикаго» Ричардсон — о Бедарде: он творческий человек
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Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон прокомментировал игру молодой звезды Коннора Бедарда в матче с «Аризоной Койотс». Нападающий оформил дубль и был близок к хет-трику, но упустил возможность забросить третью шайбу.

«Да, Коннор немного расстроился, и это нормально для любого хоккеиста, особенно для молодого парня, который привык к такому большому успеху. Он отлично играл, но, как и в прошлой игре, не реализовал несколько хороших моментов. В любом случае, я рад, что сегодня Коннор добился небольшого успеха, хотя, вероятно, и думает, что этого мало. Он творческий человек, и собирается создавать эти голевые возможности для себя. Может быть, не каждую игру, но регулярно» — приводит слова Ричардсона пресс-служба лиги.

Прошлым вечером на домашнем льду «Чикаго» со счётом 7:4 обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бедард отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Он был близок к хет-трику, но не смог довести момент до гола.

Сейчас «Блэкхоукс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 06:09     0:2 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 20:11     1:2 Бедард (Донато, Джонсон) – 25:28     2:2 Блэквелл (Андерсон, Власик) – 26:57     3:2 Бедард (Курашев, Джонс) – 30:05 (pp)     3:3 Гюнтер – 33:57     4:3 Джонсон (Бедард, Джонс) – 37:50 (pp)     5:3 Блэквелл (Джонс, Дикинсон) – 40:33     5:4 Шмальц – 46:51     6:4 Донато – 48:00     7:4 Блэквелл (Джонс) – 57:24    
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