Тренер «Чикаго» Ричардсон — о Бедарде: он творческий человек

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон прокомментировал игру молодой звезды Коннора Бедарда в матче с «Аризоной Койотс». Нападающий оформил дубль и был близок к хет-трику, но упустил возможность забросить третью шайбу.

«Да, Коннор немного расстроился, и это нормально для любого хоккеиста, особенно для молодого парня, который привык к такому большому успеху. Он отлично играл, но, как и в прошлой игре, не реализовал несколько хороших моментов. В любом случае, я рад, что сегодня Коннор добился небольшого успеха, хотя, вероятно, и думает, что этого мало. Он творческий человек, и собирается создавать эти голевые возможности для себя. Может быть, не каждую игру, но регулярно» — приводит слова Ричардсона пресс-служба лиги.

Прошлым вечером на домашнем льду «Чикаго» со счётом 7:4 обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бедард отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Он был близок к хет-трику, но не смог довести момент до гола.

Сейчас «Блэкхоукс» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции.