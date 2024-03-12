Кудашов подробно прокомментировал выход московского «Динамо» во второй раунд плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал выход московского «Динамо» во второй раунд плей-офф КХЛ. Бело-голубые в первом раунде плей-офф обыграли минских одноклубников в шести матчах.

«В первую очередь хочу поблагодарить динамовских болельщиков – и московских, и минских – которые создали сумасшедшую атмосферу. Думаю, что мы, обе команды, наградили их этой борьбой, которая была.

Теперь, что касается всей серии, хочу сказать то, что я вам уже не раз говорил: минское «Динамо» – это очень сильная команда, и то место, которое она заняла в регулярном чемпионате, не соответствует её игре. Эта команда действительно была готова к плей-офф. Полностью укомплектована: есть вратарь, есть лидеры, есть разыгрывающие, есть защитники, есть нападающие – там всё на своих местах. Опыт плей-офф, молодые – у них есть всё. Мы понимали и на самом деле убедились, что будет очень тяжёлая серия. Так всё и случилось.

Благодарен своим игрокам, что они именно перестроились и сыграли, может быть, не в тот хоккей, что мы хотели видеть, но сыграли на результат, где было нужно. Что ещё можно сказать по серии: исход ни одной игры не был известен заранее. Я имею в виду, что в течение первого или второго периодов. У нас всё держалось до последнего. А сегодняшняя игра – это финальная точка, когда до последней минуты всё было упорно и было непонятно, кто выиграет. Команды старались тактически друг друга поймать, что-то получалось, что-то нет. Было много силовой игры, да, не было вопиющих драк, но накала было достаточно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.