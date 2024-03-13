Квартальнов – о травмах: никогда не нравились оправдания. Нам что теперь, плакать?

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что не будет оправдывать поражение травмами ключевых игроков.

«Не хватило травмированных игроков – Дерябина, Смирнова, Коробова? Вы слышали что я говорил сейчас в раздевалке? Давайте так – мне никогда не нравились оправдания. У каждого свой ад. Можно сказать, что там травма, тут травма, здесь травма. Но мы готовим команду. И то, что кто-то вылетает по здоровью – это часть нашей профессиональной работы. Мы на это не смотрим. Может быть, у нас поменьше ребят, но я не хочу заниматься оправданиями. Помню, как мы с «Динамо» играли матч регулярки, у них было много заболевших, и это всё понятно, но не надо! Есть другие хоккеисты. И это больше для нас. А то, что кто-то выбыл, нам что теперь плакать? Мы понимаем, что это проблема, но специалисты разберутся. Мы проиграли, имея трёх травмированных игроков. Если вы посмотрите на игровое время их защитников и наших, то это небо и земля. Колоссальная нагрузка выпала, и те голы, которые мы получали… В овертайме забили из-под Кёррана, но он играет по 30 минут. Понятно, что нам надо было сыграть по-другому в каких-то моментах. Травмы мы можем обсудить, но есть команда, которая должна играть. Коробов у нас вылетел на разминке! А он нам был очень нужен в той игре, когда мы уступили в овертайме. Он очень неплохо играет «четыре на пять», но что теперь об этом говорить», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.