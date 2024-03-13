Джиошвили: «Динамо» весь сезон готовилось к этому моменту. Первое место – не просто так

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили подвёл итоги серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо». Форвард стал автором заброшенной шайбы в шестом матче серии (3:1).

«Мы весь сезон готовились к этому моменту. Не просто же так мы заняли первое место. Забили свои голы и победили. Трудной получилась вся серия. Соперник играл очень плотно и быстро, он не давал нам разбежаться. Нам было тяжело, в каждом матче доставали из себя, а во многих – отыгрывались. Вот сегодня это и получилось.

Минское «Динамо» в каждом матче стартовало как звери. Просто надо было работать. Не особо до игры было, больше работа, работа и работа. Потом было уже немного проще. Возвращение Гусева? Никита – лучший игрок команды, тут нечего говорить. Его присутствие придаёт уверенность команде.

Мой первый гол в серии? Мне хочется помогать команде голами, в плей-офф это особенно важно. Но главное, чтобы команда выигрывала, даже если я не забиваю. Слава богу, у меня сегодня такая шайба залетела. Я пошёл на пятак, а Готовец всё сделал за меня. Кирилл сыграл от простого, я – тоже.

Вклад Артёма Ильенко в победу в серии? Ильенко работает в каждой игре, он – настоящий работяга. Супер, что у него получилось сегодня забить», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.